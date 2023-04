Autobahnen am Dreieck Köln-Heumar wieder frei 300 Liter Diesel bei Lastwagen-Kollision ausgelaufen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in Köln sind am frühen Dienstagmorgen 300 Liter Diesel ausgelaufen. Die A3 sowie die A59 waren aufgrund der Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Norden zeitweise komplett gesperrt, teilte die Polizei mit. Seit 9:50 Uhr sind die Autobahnen wieder frei.