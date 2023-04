A4 und A59 bei Köln teilgesperrt 300 Liter Diesel bei Lastwagen-Kollision ausgelaufen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in Köln sind am frühen Dienstagmorgen 300 Liter Diesel ausgelaufen. Die A3 sowie die A59 waren aufgrund der Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Norden zeitweise komplett gesperrt, teilte die Polizei mit. Mittlerweile ist zumindest die Autobahn 3 wieder frei, die Zubringer der A4 und A59 sind jedoch noch teilgesperrt.