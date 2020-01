Blindgänger-Suche am Sonntag : Möglicher Bombenfund nahe A3 bei Köln - diese Sperrungen drohen

Blindgänger-Suche am Sonntag

Köln „Badewanne oder Bombe“? Bauarbeiter sind an einer Klinik in Köln auf Metall unter der Erde gestoßen. Handelt es sich um einen Blindgänger, hätte das erhebliche Konsequenzen. Diese Sperrungen sind möglich.

In Köln droht wegen einer möglichen Bombe im Boden die Sperrung der Autobahn 3 sowie die Evakuierung einer Klinik mit mehr als 450 Betten. Am Sonntag werden Fachleute am Fundort graben, um zu schauen, ob es sich tatsächlich um eine Bombe handelt. Sollte dies der Fall sein und eine Entschärfung notwendig werden, müssten die Sperrung und die Evakuierung sofort veranlasst werden. Das teilte ein Sprecher des Kölner Ordnungsamtes mit. Noch könne man aber nicht sagen, ob es sich bei dem Gegenstand im Boden um eine „Badewanne oder eine Bombe“ handle.