Prozessbeginn am Dienstag Autofahrerin von Betonplatte auf A3 bei Köln erschlagen – Männer weisen Vorwürfe zurück

Vor mehr als dreieinhalb Jahren wurde auf der Autobahn 3 bei Köln eine 66-Jährige in ihrem Auto von einer Lärmschutzwand erschlagen. Ursache für das Unglück soll Pfusch am Bau gewesen sein. Am Dienstag beginnt nun vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen drei Beschuldigte.