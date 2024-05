A4, A3 und A59 betroffen Autobahnkreuz Köln-Heumar wegen Weltkriegsbombe gesperrt

Das Autobahndreieck Köln-Heumar wird am Abend vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Bombe sei auf einer Baustelle in dem Autobahnknotenpunkt entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen von der Sperrung seien die A3, die A4 und die A59. „Wir fangen jetzt an mit dem Ableiten des Verkehrs“, kündigte die Sprecherin an. „Zum Zeitpunkt der Entschärfung wird dann sozusagen einmal angehalten. Aber die ersten Sperrmaßnahmen werden jetzt schon eingeleitet.“ Wann die Entschärfung am Montagabend genau stattfinden werde, könne sie noch nicht sagen. In jedem Fall solle man das Autobahndreieck weiträumig umfahren.