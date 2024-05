A4, A3 und A59 Autobahnkreuz Köln-Heumar wieder frei – Bombe entschärft

Die am Autobahndreieck Köln-Heumar entdeckte Weltkriegsbombe ist am späten Montagabend erfolgreich entschärft worden. Die Sperrungen der Autobahnen wurden aufgehoben, wie die Stadt Köln mitteilte. Wegen der Sperrungen der A3, der A4 und der A59 war es zu kilometerlangen Staus auf dem Kölner Ring sowie auf innerstädtischen Straßen im Kölner Osten gekommen. Die rund 210 Anwohnerinnen und Anwohner, die am Abend evakuiert werden mussten, konnten in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.