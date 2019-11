A1-Sperrung : Betonmischer kippt im Autobahnkreuz Köln-West um

Köln Nach einem Unfall im Autobahnkreuz Köln-West kommt es am Dienstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Ein Betonmischer ist umgekippt.

Bei einem Alleinunfall im Autobahnkreuz Köln-West sind am Dienstagmittag zwei Insassen (15, 48) eines Betonmischers verletzt worden. Der Fahrer des mit acht Tonnen Leichtputz beladenen Lkw fuhr auf der A1 in Richtung Köln und wollte auf die A4 in Richtung Olpe wechseln. In der Abfahrt kippte er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite. Rettungskräfte brachten den Beifahrer mit dem Verdacht eines Schlüsselbeinbruchs in eine Klinik. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.