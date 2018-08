A1 bei Hürth: Mann stirbt nach Unfall

Ein 51 Jahre alter Mann, der am Sonntag einen schweren Unfall auf der A1 verursacht hatte, ist tot. Er hatte während der Fahrt gesundheitliche Probleme bekommen.

Im Rettungshubschrauber wurde der 51-Jährige in eine Klinik geflogen. Dort starb er trotz einer Notoperation noch am Sonntagabend, wie die Polizei am Mittwoch berichtet.