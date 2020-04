Bei Euskirchen : 35-jährige Frau stirbt bei Auffahrunfall auf A1

Feuerwehrleute stehen am Unfallort an der A1: Eine Beifahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Laster nahe der Anschlussstelle Wißkirchen-Euskirchen tödlich verunglückt. Foto: dpa/Nord-West-Media TV

Euskirchen Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe der Anschlussstelle Wißkirchen-Euskirchen ist am Samstagmorgen eine Frau tödlich verunglückt. Sie saß als Beifahrerin in einem Wagen, der mit einem Lastwagen zusammenstieß.

Ein 28-jähriger Autofahrer sei am späten Freitagabend auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Köln. Dabei ist die 35-jährige Beifahrerin gestorben, der Fahrer selbst wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.