Mutmaßlicher Täter stellte sich der Polizei : 30-Jährige in Kölner Wohnung getötet - Lebensgefährte festgenommen

30-Jährige in Kölner Wohnung getötet - Lebensgefährte festgenommen

Der Täter wurde am Sonntagmorgen festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Köln Eine 30 Jahre alte Frau ist in Köln tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr Lebensgefährte stellte sich später. Die Polizei hatte zuvor mit Spezialeinheiten nach ihm gefahndet.

Polizisten suchten zunächst am Samstag die Wohnung nach einem Zeugenhinweis auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die Frau sei nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung getötet worden. Nach dem flüchtigen Lebensgefährten der Frau war demnach mit Spezialeinheiten gefahndet worden.