Günstige Bedingungen : 30 E-Scooter in Köln aus dem Rhein geborgen

Köln Die Ausbeute war diesmal deutlich größer als bei der letzten Bergungsaktion im Rhein bei Köln. Neben E-Scootern wurden unter anderem auch mehrere Fahrräder gefunden.

An der Kölner Hohenzollernbrücke sind am Dienstag etwa 30 E-Scooter aus dem Rhein geborgen worden. Dies geschah in einer gemeinsamen Aktion des E-Scooterverband Shared Mobility und der Bürgerinitiative Krake. Der Rheinpegel sei am Dienstag günstig gewesen, und die Strömung habe nicht viele Partikel mitgeführt, sodass das Wasser relativ klar gewesen sei, sagte ein Sprecher.