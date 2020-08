Zweite Frau weiter vermisst : 29-Jährige aus Rhein bei Köln geborgen

Rettungsübung der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit einem Rettungsboot auf dem Rhein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Köln Zwei 27 und 29 Jahre alte Frauen sind am Samstagabend bei Köln in die Strömung des Rheins geraten. Nur eine konnte bisher gerettet werden, die Rettungskräfte mussten die Suche in der Nacht unterbrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend bei Köln-Rodenkirchen eine 29-Jährige aus dem Rhein geborgen. Sie sei leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Eine zweite, 27 Jahre alte Frau wurde dagegen auch noch am späten Abend vermisst. Bei der Suche nach ihr kamen dem Sprecher zufolge Boote, ein Rettungshubschrauber und Taucher zum Einsatz.

Die beiden Frauen standen zwischen zwei Buhnen im Fluss, als sie womöglich das Gleichgewicht verloren. Eine Kanubesatzung habe noch vergeblich versucht, sie zu retten. Die Suche nach der zweiten Frau wurde mit Einbruch der Dunkelheit eingestellt, soll aber nach Angaben des Polizeisprechers am Sonntag fortgesetzt werden.

(chal/dpa)