24-Jähriger soll Vater in Köln getötet haben

Köln Die Kölner Polizei hat einen Mann festgenommen, der seinen Vater getötet haben soll. Die Mutter des Verdächtigen hatte den 74-Jährigen tot aufgefunden.

Die Kölnerin (57) hat ihren pflegebedürftigen Ehemann am Morgen in dessen Wohnung im Ortsteil Mülheim entdeckt. Am Tatort ergaben sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt, wie die Polizei mitteilte.