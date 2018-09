2. Bundesliga 2018/19: Köln gewinnt dank Simon Terodde gegen Ingolstadt

Köln Das Debüt vom Ex-Bremer Alexander Nouri als Trainer des FC Ingolstadt ist in die Hose gegangen. Großen Anteil daran hatte der Kölner Simon Terodde, der nicht aufhört zu treffen.

Terodde hat damit 14 Treffer in den jüngsten sechs Pflichtspielen erzielt. In der 2. Liga steht er bereits bei zehn Toren für die Kölner, die auch nach dem 7. Spieltag auf jeden Fall Spitzenreiter sein werden. Dem FCI, der durch Sonny Kittel in Führung gegangen war (53.), droht dagegen mit fünf Punkten am Mittwoch der Absturz auf den Relegationsplatz.