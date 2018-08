Köln: 15 Millionen Euro für neue Rolltreppen

Defekte Rolltreppen ärgern die Fahrgäste in Köln. Foto: dpa

Köln Die Rolltreppen von zwölf U-Bahnhaltestellen in der Innenstadt und Ehrenfeld werden in den kommenden Jahren erneuert. Der Nahverkehr Rheinland (NVR) hat einem Förderantrag der KVB stattgegeben, nach dem zwischen 2019 und 2022 insgesamt 39 Fahrtreppen modernisiert werden.

Durch die Modernisierung werden die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt. Erneuert werden die Fahrtreppen an folgenden Haltestellen: Appellhofplatz, Dom/Hbf., Friesenplatz, Heumarkt, Reichenspergerplatz, Rudolfplatz (alle in der City) Akazienweg, Äußere Kanalstraße, Körnerstraße, Leyendeckerstraße, Piusstraße und Venloer Str./Gürtel (Ehrenfeld).