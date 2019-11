1000 Beamte im Einsatz : Köln startet in den Karneval - Polizei sperrt Heumarkt

Köln Köln startet unter dem Motto „Et Hätz schleiht em Veedel“ in die neue Karnevalssession. Um elf Uhr elf ging es los, die Polizei ist mit 1000 Beamten in der Stadt, um Exzessen vorzubeugen.

Köln startet in die Fünfte Jahreszeit. Allerdings erstmal nur für einen Tag - so richtig los geht es dann erst im neuen Jahr. In Düsseldorf erwacht nach neunmonatigem Tiefschlaf um elf Uhr elf der Obernarr Hoppeditz. In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort werden traditionell die meisten Besucher erwartet. Um 10.30 Uhr war auf dem Heumarkt schon die maximale Besucherzahl erreicht und die Polizei sperrte den Platz.