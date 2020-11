Kein Karneval am 11.11. : In Köln ist es trotz Sessionsstart und Corona-Demo bisher ruhig

An der Deutzer Werft haben sich knapp zwei Dutzend Menschen zur Corona-Demo eingefunden. Foto: Claudia Hauser

Köln Köln ist am Mittwoch still und grau in den 11.11. gestartet. Es gibt keine Feiernden auf der Straße. Wegen der Corona-Pandemie sind alle Feiern abgesagt worden. Dafür gibt es eine Corona-Demo der „Querdenker“ in Deutz.

„Bisher ist es ruhig“, sagte auch eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Zudem begann der Tag in Köln mit Regen. Von Jecken ist an den üblichen Party-Plätzen nichts zu sehen.

Angemeldet sind für Mittwoch auch zwei Kundgebungen gegen die Corona-Schutzbestimmungen. Eine Demo der „Querdenker“-Bewegung eine findet am rechten Rheinufer auf der Deutzer Werft statt. Die ersten Demonstranten sind gegen 11 Uhr bereits eingetrudelt, bisher sind es aber erst rund zwei Dutzend.

Die Schauspielerin Janine Kunze sagte im WDR, natürlich sei es für sie als gebürtige Kölnerin schwer, an einem solchen Tag auf das Feiern zu verzichten. „Ich hab meine Tränchen auch schon geweint.“ Dennoch gebe es dazu keine Alternative. „Es ist ja nicht so, dass man da einfach ein paar Verbote ausspricht, um jetzt den Leuten mal richtig einen reinzuwürgen.“

Das Alkoholverbot diene dem Schutz der Menschen, sagte Kunze. „Wenn man einen Prosecco trinkt, zwei, drei, dann wird man auch leicht enthemmt. Und die Gefahr besteht eben, wenn wir das tun, auch nur zu zweit oder zu dritt und dann noch mit ein bisschen Alkohol dabei, dann kann das entarten. Wenn man das unbedingt will, kann man sich ja mit seinem Partner zuhause hinsetzen.“ Dann könne man gemeinsam anstoßen, Krapfen essen und sich eine Karnevalssendung im Fernsehen anschauen.

Die Polizei und die Stadt Düsseldorf stellen sich – ganz im Gegensatz zu anderen Städten – auf einen ruhigen 11.11. ein. „Wir erwarten nicht, dass viel los sein wird“, sagt eine Polizeisprecherin. Der Bezirksdienst sei in normaler Stärke im Einsatz, zusätzliche Polizisten von der Altstadtwache könnten bei Bedarf jederzeit hinzugerufen werden. Eine verstärkte Polizeipräsenz in der Altstadt sei aber nicht geplant.

