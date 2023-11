LIVE Karnevalssession startet Großer Andang – Zülpicher Straße in Köln bereits seit 9.33 Uhr gesperrt

Köln · In Köln starten die Karnevalisten an diesem Samstag, dem 11.11., in die Karnevalssession 2023/24. Bereits am Samstagmorgen, Stunden vor dem offiziellen Start, ist es voll in der Domstadt. So voll, dass die Zugänge zur Zülpicher Straße gesperrt werden mussten. Wir berichten live.

11.11.2023 , 09:43 Uhr

13 Bilder Jecker Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln 13 Bilder Foto: dpa/Oliver Berg

