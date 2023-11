LIVE Karnevalssession startet Großer Andang – Zülpicher Straße und Heumarkt in Köln gesperrt

Köln · In Köln starten die Karnevalisten an diesem Samstag, dem 11.11., in die Karnevalssession 2023/24. Bereits am Samstagmorgen, Stunden vor dem offiziellen Start, ist es voll in der Domstadt. So voll, dass die Zugänge zur Zülpicher Straße und zum Heumarkt gesperrt werden mussten. Wir berichten live.

11.11.2023 , 10:36 Uhr

13 Bilder Jecker Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln 13 Bilder Foto: dpa/Oliver Berg

