Sicherheitskonzept für Sessionsauftakt So wollen Polizei und Stadt den 11.11. in Köln sichern

Einige Nebenstraßen rund um Rathenauplatz und Zülpicher Platz werden in diesem Jahr wieder komplett gesperrt – nur Anwohner haben mit Ausweis freien Zugang. So soll verhindert werden, dass die Feierenden sich in Hauseingängen erleichtern oder die Anwohner durch zu großen Lärm beeinträchtigt werden. Die Anwohner werden per Flugblatt im Vorhinein über alle Sperrungen informiert. Für Anwohner, Geschäftsleute sowie Karteninhaber von geschlossenen Gesellschaften wird es separate Eingänge geben. Anwohner erhalten mit einem Ausweisdokument an allen Sperren Zugang. Ihnen wird aber empfohlen, den Zugang aus Richtung Uni-Mensa zu meiden. Für Gewerbetreibende, an die die Stadt Köln Armbändchen verteilt, sind speziell ausgeschilderte Zugänge vorgesehen. Gleiches gilt für Gäste geschlossener Gesellschaften in Gastronomiebetrieben, wenn sie ihre Eintrittskarte vorlegen.