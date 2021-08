Demonstration : 10.000 Menschen trotz Regen bei CSD-Parade in Köln

Köln Trotz anhaltendem Regen und Corona-Pandemie sind am Sonntag Tausende Menschen bei der Christopher-Street-Day-Parade durch Köln gezogen. 10.000 Teilnehmende demonstrierten für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender.

„Der Regen kann machen was er will, aber er kriegt die Sonne in unseren Herzen nicht weg“, sagte die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth (Grüne), bei der Eröffnung der Demonstration. „Wenn es auch nicht so sonnig ist, aber ihr habt wenigstens alle strahlende Augen“, sagte Jens Pielhau vom Vorstand des Kölner Lesben- und Schwulentages.

Mit dem Christopher Street Day (CSD) - international oft „Pride“ (engl. für Stolz) genannt - wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Die Kölner CSD-Parade gilt als die größte Pride-Parade in Deutschland.