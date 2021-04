Südkurve 1. FC Köln e.V. : 1. FC Köln lehnt Forderung nach Ablösung des Fan-Beauftragten ab

Köln Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird einer Aufforderung des Fanclub-Zusammenschlusses „Südkurve 1. FC Köln e.V.“ nach Ablösung des Fan-Beauftragten Rainer Mendel nicht nachkommen. Man stelle sich schützend vor seine Mitarbeiter, heißt es.

Das Fan-Bündnis hatte in einem offenen Brief erklärt, es gebe kein Vertrauen mehr in Mendel: „Unter seiner „Führung“ bzw. Planung ist in den letzten Jahren die Kluft zwischen Fanbetreuung und Kurve aufgrund von etlichen Vorfällen immer größer geworden.“ Mendel ist seit 1989 Fan-Betreuer und als 1997 als solcher beim FC fest angestellt.