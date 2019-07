Schützen : Zyfflichs fulminantes Fest

Kranenburg-Zyfflich Jerome Janßen wurde in Begleitung seiner Schwester Jacqueline Janßen zum Jugendprinzen gekrönt.

Unzählige Helfer waren auf den Beinen, um das Festivalgelände vom ausverkauften Woodstock-Tribute-Festival abzubauen und das Schützenzelt herzurichten. Am Sonntag nach dem traditionellen Kirchgang, musikalisch begleitet durch den Frauenchor „Harmonie“ Griethausen, wurde Jerome Janßen in Begleitung seiner Schwester Jacqueline Janßen zum Jugendprinzen gekrönt.

Neben den zahlreichen Spielständen, wie zum Beispiel eine Eisenbahn, Apfelbeißen, Pfeilewerfen, Hufeisenwerfen, Last-man-standing (welches zum spannenden Wettkampf der Vereine einlud), gab es in diesem Jahr als große Attraktion ein Feen- und Elfenreich. Die fantastischen Wesen traf man nicht nur auf der Festwiese. Eine fabelhafte, verzauberte Welt zum Staunen, Bestaunen und Träumen lud die Kinder und Familien in die alte Remise der Dorfscheune ein. Diese hatte sich durch fleißige Heinzelmännchen und Ausstattung der Gruppe Ravens-End zum bunten, glitzernden, märchenhaften Feen- und Elfenreich gewandelt. Auch am Montag ging es dann fantastisch weiter. In den frühen Morgenstunden weckte der MVZ das ganze verschlafene Storchendorf, wobei auch der Kindergarten kurzzeitig mit seinem Kindergartenkönig und Königin lautstark mithalf. Um 18 Uhr traten alle Schützen an, um König Tim Püplichhuisen und Königin Lisa Püplichuisen sowie den Hofstaat von Jugendprinz Jerome und Jacqueline Janßen zum Zelt zu geleiten.