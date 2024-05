Schützenfest in Zyfflich Zyfflich feiert Kirmes und sucht einen neuen Schützenkönig

Kranenburg-Zyfflich · Der Kranenburger Ortsteil Zyfflich sucht einen neuen Schützenkönig und einen Schützenprinzen. Am 26. Mai treten die Bewerber um die Würden an die Gewehre. Was noch in Zyfflich geplant ist.

16.05.2024 , 05:15 Uhr

Der neue Kaiser Hermann Wolters ist gefunden. Foto: Schützen

Es war das Kaiserschießen zum 475. Geburtstag der Schützengilde St. Antonius Zyfflich: Mit dem 54. Schuss auf den Rumpf hat Hermann Wolters die Kaiserwürde in Zyfflich errungen. Nun wolle er die Kaiserkette für fünf Jahre Jahre voller Stolz tragen. Wolters folgt damit auf den scheidenden Kaiser Stefan Bruckmann. Unter dem Motto „475 Jahre miteinander – füreinander“ startet am 26. Mai um 14 Uhr die Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Martin Zyfflich, mit musikalischer Begleitung des kleinen Chors d’accord. Unter Begleitung des Musikvereins Zyfflich werden die Schützen und ihre Gäste der befreundeten Vereine zum Dorfplatz ziehen. Dort kann das Königs- und Prinzenschießen beginnen. Es folgt das Festivalwochenende: Mit Woodstock (31. Mai), Blues (1. Juni) und dem Schützenfest mit Kinderkirmes und Dämmerschoppen (2. Juni) mit der Band Killjoy und Krönungsball (3. Juni) mit der Tanzband The Cube.

(jan)