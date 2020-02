Karneval in Zyfflich : Ausgelassene Feierstimmung beim Zyfflicher Karneval

Karneval in Zyfflich

Volle Bühne und ausgelassene Stimmung beim Karneval in Zyfflich. Foto: Karneval in Zyfllich

Kranenburg-Zyfflich Im Storchendorf ließ ein buntes und abwechslungsreiches Programm nichts zu wünschen übrig.

Die Aktiven des Zyfflicher Karnevals haben wieder ganze Arbeit geleistet. Mit drei Tanzgarden, zwei Solomariechen und einer Männergarde war der tänzerische Teil komplett. Ein Prolog, zwei Bütten und ein Gespräch zwischen zwei echten Zyfflicher Frauen informieren ausführlich über den Tratsch und Klatsch aus dem Dorf und der Welt. Die Euwer Sisters wurden in diesem Jahr von Handpuppen zur Thornschen Mühle begleitet und sorgten so für Lacher.

Die WyZys zeigten, wer sich so alles auf dem Campingplatz des Woodstock- und Blues-Festivals trifft und das Quartett ließ die Besucher live daran teilhaben, wie der neue James Bond Film gedreht werden sollte. Das Zyfflicher Panikorchester brachte die Stimmung zum Höhepunkt. Die extra angereisten Moderatoren Horst Schlemmer und Ricky führten grandios durch den Abend. Das Publikum war an beiden Abenden hellauf begeistert.

Im Anschluss an den Umzug wurde ausgelassen gefeiert in der Dorfscheune. Die Zyfflicher Tanzgarden begeisterten nochmal mit ihren Tänzen. Auch der Kranenburger Prinz und sein Funkemariechen machten Stimmung mit seinem Prinzenlied, der Prinzen- und der Teeniegarde. Im nächsten Jahr findet der Karneval in Zyfflich vom 5. bis 7. Februar statt.