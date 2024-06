Zwischen Kalkar und Xanten Wohnwagen steht auf Campingplatz lichterloh in Flammen

Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kalkar zu einem Campingplatz an der Grenze zwischen Xanten und Kalkar gerufen. Gegen 19.18 Uhr rückten die Löschgruppen Appeldorn, Niedermörmter und Hönnepel sowie die Drehleiter des Löschzuges Mitte zu einem Wohnwagenbrand am Campingplatz Niederrhein aus. Die Lage des Campingplatzes ist besonders, denn die Einfahrt findet über Obermörmter statt, die Wohnwagen stehen aber auf dem Gebiet von Niedermörmter und das Einsatzgebiet ist auf der Grenze zum Löschzug Xanten Nord.