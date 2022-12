Foto-Vergleich Zwischen Dürre und Hochwasser – so hat sich der Rhein 2022 verändert

Ein Jahr, ein Fluss, zwei Gesichter: Als wir im August am Ufer des Rheins entlangliefen, wollten wir unseren Augen nicht trauen. So weit hatte sich der Fluss in sein Bett zurückgezogen, dass er seine sonst verborgenen Schätze preisgab. Schiffswracks waren dabei – aber auch allerlei Unrat. Der Pegel in Emmerich zeigte Minuswerte an. Absoluter Rekord. Experten äußerten sich besorgt, viele Menschen kamen auf die Deiche, um zu bestaunen, was vom großen Fluss übrig geblieben ist. Der hatte sich so weit zurückgezogen, dass manch einer sich schon fragte: Ab wann kann man eigentlich durch den Rhein laufen? (Antwort: gar nicht.)