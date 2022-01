Zwischen Bedburg-Hau und Uedem : Neue Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L 362

Die Uedemerstraße (L 362), hier an der Kreuzung Johann-von-Aken-Ring, führt in südlicher Richtung von Bedburg-Hau nach Uedem und ist schon seit Jahren ein Unfallschwerpunkt. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

Kreis Kleve Nach zwei tödlichen Verkehrsunfällen auf der L 362: Wer Bedburg-Hau in Richtung Uedem verlässt, darf künftig nur noch 80 km/h fahren.

(RP) Auf der Uedemer Straße (L 362) gelten zwischen dem Kreisverkehr „Am Lindchen“ und Bedburg-Hau bereits mehrere Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 70 km/h und ein umfangreiches Überholverbot. Nach zwei Verkehrsunfällen mit Todesfolge traf sich jeweils die Sonderunfallkommission „tödliche Verkehrsunfälle“ des Kreises Kleve vor Ort, um über Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an den jeweiligen Unfallstellen zu beraten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zu dem Ergebnis, dass beide tragischen Verkehrsunfälle durch Maßnahmen der Verkehrslenkung oder der Verkehrsraumgestaltung leider nicht hätten verhindert werden können.

Zusätzlich wird in Zukunft aus beiden Fahrtrichtungen auf einem Teilstück von zwei Kilometern vor Wildunfällen gewarnt. Dort rechnen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in der Regel nicht mit einem Wildwechsel, weil unmittelbar an der Straße kein Waldstück zu sehen ist.