Nachwuchs im Tiergarten Kleve : Kleiner Otter mit großen Kulleraugen

Kleve Zwergotter gehören wegen Lebensraumzerstörung und illegaler Jagd zu den gefährdeten Tierarten. Im Klever Tiergarten haben sie jetzt Nachwuchs bekommen. Der erste Termin beim Tierarzt stand unter der spannenden Frage: Mädchen oder Junge?

Zwergotter werden nach einer Tragzeit von rund zwei Monaten geboren und kommen als Nestflüchter blind und taub zur Welt. Daher verbringen sie die ersten Lebenswochen in einer geschützten Wurfhöhle und beginnen mit rund anderthalb Monaten damit, diese Wurfhöhle zum ersten Mal zu verlassen. So auch bei dem aktuellen Nachwuchs im Tiergarten Kleve . „Unser junger Zwergotter entwickelt sich prächtig“, freut sich Tiergartenleiter Martin Polotzek über den besonderen Nachwuchs. „Man kann täglich sehen, wie das Jungtier immer mutiger wird und sich immer weiter von der Wurfkiste entfernt. Dabei hält es seine Familie ganz schön auf Trab und sorgt für frischen Schwung in unserer nun neunköpfigen Zwergottergruppe.“

Zwergotter gehören aufgrund der zunehmenden Lebensraumzerstörung und der illegalen Jagd mittlerweile zu den gefährdeten Tierarten. Daher ist die Freude in Kleve über den Nachwuchs umso größer. Polotzek: „Wir haben im Tiergarten Kleve ein sehr harmonisches und fruchtbares Zuchtpärchen bei unseren Zwergottern und daher schon häufiger Nachwuchs in unserer Familiengruppe. Mit dem kleinen Mädchen ist unsere Zwergottergruppe nun auf neun Tiere angewachsen, von denen einige aber in ein paar Monaten an andere Zoos abgegeben werden können, damit sie dort neue Familien gründen und so zum Erhalt ihrer Art beitragen können.“