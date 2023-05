Dritter Zoo in Deutschland Extrem seltene Affenart im Klever Tiergarten eingezogen

Tiergartenleiter Martin Polotzek freut sich: „Es ist ein sehr bedeutendes Ereignis für den Tiergarten Kleve.“ Nach rund zwei Jahren der Vorbereitung und der Organisation sind nun die ersten Zweifarbtamarine eingezogen. Mitte des Monats erreichten Männchen Zane und Weibchen Indaï aus dem Zoo Lyon ihre neue Heimat in Kleve. Beide sind im Oktober 2011 in Frankreich geboren und eine der wenigen Zweifarbtamarine in europäischen Zoos. „Nach den Zoos in Erfurt und Münster sind wir nun der dritte Zoo in ganz Deutschland, der diese vom Aussterben bedrohte Affenart hält“, sagt Tiergartenleiter Polotzek.