Erneuerbare Energien Kommunen sollen an neuen Windrädern beteiligt werden

An der Engelsstraße in Kleve sollen zwei Windenergieanlagen entstehen. Die werden geplant von der in Herten ansässige Naturwerk Windenergie GmbH. Viel ist schon darüber diskutiert und geschrieben worden. „Wir müssen jetzt aktiv werden. Das ist unsere Zukunft“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gebing. „Erneuerbare Energien leisten nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit, sondern leisten auch einen Beitrag zum Weg in die Energieunabhängigkeit“, sagt Gebing.