Feuerwehr stundenlang im Einsatz Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bedburg-Hau

Mit dem Einsatzstichwort „Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr“ wurde am Mittwochmorgen um 5.22 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve in den Rosenkamp nach Schneppenbaum alarmiert. Aus unbekannter Ursache kam es hier zu einem Zimmerbrand im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte. Die drei Hausbewohner hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie retten können.