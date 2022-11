Schwerer Unfall in Bedburg-Hau Kleinwagen prallt gegen Baum – Beifahrerin schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Freitagabend mit seinem Kleinwagen im Kreis Kleve gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurde seine Beifahrerin bei dem Unfall an der Uedemer Straße in Schneppenbaum (Bedburg-Hau) schwer verletzt. Die 26-Jährige musste von Feuerwehr und Sanitätern versorgt und aus dem Fahrzeug gerettet werden. Dieses war durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Vorgarten geschleudert worden.