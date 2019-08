Goch : Zwei Menschen sterben in Autowrack

Die Szenerie an der Grunewaldstraße zwischen Goch und Kleve: Aus dem zerstörten Autowrack konnten die Rettungskräfte nur noch die Leichen der beiden jungen Leute bergen. Foto: Feuerwehr

Auf der Grunewaldstraße sind am Donnerstagmorgen zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Das Auto wurde zerstört, die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Polizei aber sagt: Ein Wildwechsel sei nicht ausgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Auf der Grunewaldstraße zwischen Goch-Kessel und Kleve hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 24-jährige Frau aus Kleve hatte die Kontrolle über ihren Peugeot verloren, war ins Schleudern geraten und mit dem Heck in einen Baum gekracht. Sie und ihr 19-jähriger Beifahrer aus Kranenburg verstarben noch im Fahrzeug. „Aus noch ungeklärter Ursache hat die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Unfallursache muss das Gutachten eines Sachverständigen klären“, sagt Michael Ermers, Pressesprecher der Klever Polizei. Kein anderes Fahrzeug sei an dem Unfall beteiligt gewesen, auch gebe es keine Unfallzeugen.

Der Kleinwagen wurde später für die Gutachter sichergestellt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Unfallopfer eingeklemmt, die Feuerwehr Goch musste mit schwerem technischen Gerät die Bergung der Insassen vornehmen. Das Fahrzeug war auf der Fahrerseite völlig deformiert. Unter anderem wurde das Dach abgenommen sowie die Fahrertür entfernt. Vor Ort waren unter der Leitung von Gochs Stadtbrandinspektor Hermann Wegscheider 20 Einsatzkräfte aus den naheliegenden Ortschaften Asperden und Kessel.

info 20 Feuerwehrleute bis 8 Uhr vor Ort Feuerwehr Knapp zwanzig Einsatzkräfte der Löschgruppen Kessel und Asperden der Gocher Feuerwehr beteiligten sich an dem Einsatz. Sie waren von 6.30 Uhr bis 8 Uhr vor Ort.

Polizei Darüber, wie viele Polizeibeamte im Einsatz waren, will sich der Sprecher nicht äußern.

Die Angehörigen der beiden Verstorbenen werden durch einen Notfallseelsorger und durch den Opferschutz der Polizei betreut. Die Unfallstelle war noch bis 9.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt, da Sachverständige vor Ort den Unfallhergang ermittelten. Die Polizeibeamten leiteten den Verkehr ab. Zwar ist die Unfallursache noch völlig unklar, Polizei-Pressesprecher Michael Ermers aber sagt: „Ein Wildwechsel als Ursache ist an der Stelle durchaus denkbar.“

Zum Hintergrund: Die Grunewaldstraße führt mitten durch den Reichswald. In der Vergangenheit war es dort immer wieder zur Kreuzung von Wild gekommen, insbesondere Wildschweine nutzen die Straße zur Überquerung. Im vergangenen Jahr waren entsprechende Videos viral gegangen. Daher warnen seit Jahren digitale Tafeln an der Grunewaldstraße vor der tierischen Gefahr. Die Kreisjägerschaft Kleve hat diese aufstellen lassen. Sie leuchten auf, wenn Wild durch eine Lichtschranke läuft, die sich über eine Länge von 1100 Meter erstreckt. Wissenschaftliche Untersuchungen der Forschungsstation des Landesbetriebs Wald und Holz haben ergeben, dass die Zahl der Wildunfälle in dem Bereich deutlich zurückgegangen ist, seit es die Infrarot-Warnanlagen gibt. Die Anlage kostete knapp 100.000 Euro.

Experten halten die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit für die gefährlichste Jahreszeit für Autofahrer. Gochs Stadtsprecher Thorsten Matenaers drückte auf Anfrage sein Mitgefühl mit den Angehörigen der Unfallopfer aus. Allerdings wolle er sich nicht dazu äußern, für wie gefährlich die Stadt die Grunewaldstraße hält. „Die Aufarbeitung ist Sache der Polizei“, sagt Feuerwehr-Sprecher Matenaers.

Der Wagen kam ins Schleudern und landete mit der Heckseite an einem Baum am Fahrbahnrand. Zurück blieb ein Bild der Zerstörung. Foto: Schulmann

Die Grunewaldstraße zwischen Goch und Kleve musste stundenlang von der Polizei gesperrt werden. Fotos (2): Schulmann. Foto: Schulmann