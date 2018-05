Kleve : Zwei Titel für Klever Tanzgruppen

Die Allround Kids (links, Silber mit Fliege), PatchWork (Mitte, Silber mit Zopf) und WhatzUp! (Rechts, grün/Glitzer). Foto: Foto allround kids

Kleve Westdeutsche Meisterschaften in Unna mit "PatchWork", "Allround Kids" und "WhatzUp!".

Tausende von Tanzbegeisterte strömten nach Unna zu den Westdeutschen Meisterschaften des BDT (Berufsverband Deutscher Tanzlehrer) im HipHop und Videoclipdancing. Auch Sabine und Hubert Böhm mit ihrem Trainerteam Melina te Beck, Ann-Kristin Hell und Patricia Koenen machten sich auf dem Weg mit ihren drei Teams aus der Tanzschule Böhm aus Emmerich und der Salvea Allround Sports Kleve, um einen der begehrten Pokale zu ertanzen.

Zum ersten Mal dabei war die neu gegründete Nachwuchsformation "WhatzUp!", bestehend aus 19 Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren. Nach nur 5 Monaten Trainings stand für die Tänzerinnen die erste Feuerprobe an, die sie jedoch mit Bravour meisterten. "Am Anfang waren wir schon sehr aufgeregt, aber als wir erst einmal auf der Bühne standen, war die ganze Aufregung wie verflogen und wir hatten richtig Spaß!", erzählt Linn Weiser. Nach einem fehlerfreien Finale verfehlten sie am Ende mit nur einem Punkt den ersten Platz und wurden unter der Leitung von Patricia Koenen Westdeutscher Vizemeister bei den Junioren 1 (13-15 Jahre).

Am Nachmittag wurde es ernst für die beiden älteren Formationen der Tanzschule Böhm. Die Gruppe "PatchWork" startete bei den Junioren 2 (16-18 Jahre) gegen eine starke Konkurrenz. Obwohl sie bereits in der Sichtungssrunde verletzungsbedingt auf eine Tänzerin verzichten mussten, zeigten die 20 Mädchen was in ihnen steckt. Nach der Vorrunde teilte sie die Jury in die Meister-Reihe, die höchste Leistungsklasse, ein. Bei der Siegerehrung das große Zittern und die große Freude: trotz Ausfällen konnten sich die Tänzerinnen durchsetzen und sicherten sich den Titel des Westdeutschen Meisters 2018. Auch Sabine und Hubert Böhm und ihre Trainerin Patricia Konen sind stolz: "Nach den Erfolgen im vergangenen Jahr hatten natürlich alle hohe Erwartungen und die Mädchen haben viel und hart trainiert"



Auch die "Allround Kids", die schon zu den "alten Hasen" gehören, wollten ihr Können zeigen. Mit sieben neuen Tänzerinnen wurde die Formation aufgestockt. "Da uns immer wieder Tänzerinnen wegen Ausbildung und Studium verlassen müssen, haben wir neue Tänzerinnen ins Team geholt", erklären die Trainerinnen Ann-Kristin Hell und Melina te Beck. Mit einem Remix der Harry Potter-Titelmelodie zogen die jungen Damen von 14 bis 22 Jahren das Publikum und die Jury in ihren Bann. Im Finale überzeugten sie erneut und ließen der Konkurrenz bei den Adults (ab 19 Jahre) keine Chance. Am Ende war sich die Jury mit einer Wertung von fünf 1. Plätzen einig: die Allround Kids wurden Westdeutscher Meister. Sabine und Hubert Böhm sind mächtig stolz auf Trainerteam und Gruppen. In der Kategorie Smallgroup (drei bis fünf Tänzer) Profileague wurden Patricia Koenen, Louisa Dreis, Michelle Elbers und Julia Butsch ebenfalls Westdeutscher Meister.

Als nächstes stehen die Deutschen Meisterschaften Mitte des Monats Juni in Mannheim an. Durch ihren Sieg qualifizierten sich PatchWork und die Allround Kids für die Supaleague, bei der sie in Konkurrenz zueinander starten werden. In dieser Leistungsklasse tanzen alle Regionalmeister der Altersklassen Juniors 2 und Adults ohne Stil- und Altersunterscheidung gegeneinander.

Nun heißt es für die Gruppen fleißig weiter trainieren um auch in Mannheim zu überzeugen!

