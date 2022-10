Nicht angeschnallt und Alkohol im Spiel : Zwei Schwerverletzte und drei verletzte Kinder bei Unfall in Kalkar

Kalkar-Hönnepel Bei einenm Unfall in Kalkar sind zwei Männer schwer und drei Kinder leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfallverursacher nicht angeschnallt gewesen sein. Bei dem Familienvater wiederum gibt es Hinweise auf Alkoholeinfluss.

Am Dienstag ist es gegen 17.30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall an der Kreuzung Zum Wisseler See/Waysche Straße gekommen. Insgesamt gab es fünf Verletzte, darunter drei Kinder. Zwei Männer wurden schwer verletzt. So hat sich der Unfall laut Polizei zugetragen: Ein 48-Jähriger aus Kalkar befuhr mit seinem Pkw die Waysche Straße aus Richtung Kalkar kommend in Richtung Hönnepel. Als er die Kreuzung mit der Straße Zum Wisseler See überqueren wollte, übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw, in dem neben einem 46-Jährigen aus Kalkar auch noch seine drei Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren saßen.