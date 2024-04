52-Jährige schwer verletzt Zwei Pkw stoßen auf der Querallee in Kleve zusammen

Am Freitag (12. April 2024) gegen 16.25 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau vom Parkplatz einer Imbissstube an der Querallee in Kleve mit ihrem Ford auf die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Citroën eines 44 Jahre alten Mannes aus Kleve kam. Der Klever war auf der Querallee in Richtung Triftstraße unterwegs.