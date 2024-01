Kokain und Lachgas sichergestellt Deutsche und niederländische Polizei kontrollierten im Grenzgebiet

Die niederländische Polizei arbeitet mit der Polizei in Deutschland, der Justiz und anderen Parteien zusammen, um gegen die Kriminalität im Grenzgebiet anzukämpfen. Dazu erklärt die Polizei Nord-Limburg: „Wir sehen das benachbarte Deutschland als wichtigen Verbündeten bei der Festnahme von Kriminellen an, die in unserem euregionalen Gebiet tätig sind. Wir führen Gespräche mit Polizeiteams in Nachbarländern über strukturelle Partnerschaften wie PER. Gemeinsam legen wir fest, worauf wir uns konzentrieren und wie wir Kriminelle in unserem Bereich stoppen oder stören können. Dieses Zusammenspiel ist ein Signal an die Gesellschaft, aber auch an den Wanderkriminellen: Auch wenn der Wechsel zwischen Ländern einfach ist, fühlt man sich dadurch nicht unantastbar. Eine Investition in die Sicherheit des Grenzgebiets Limburg ist eine direkte Investition in die Sicherheit der Niederlande und der umliegenden Länder.“