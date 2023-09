Werkzeuge gestohlen Zwei Einbrüche in Wohnmobil und Wohnwagen - Polizei sucht die Täter

Einer oder mehrere Täter haben sich im Zeitraum von Mittwoch (20. September), 21 Uhr, und Samstag (23. September), 8.30 Uhr, in Kleve Zutritt zu einem Wohnwagen verschafft. Die Täter hebelten die Frontscheibe des Wohnwagens, welcher auf einem Garagenhof an der Königsallee in Kleve abgestellt war, auf und verschafften sich Zutritt zum Inneren des Wohnwagens. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Schleifwerkzeuge im Wert eines höheren dreistelligen Betrags und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.