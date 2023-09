Durchsuchungen in den Kreisen Kleve und Wesel Razzien gegen die Drogen-Kriminalität

Ein Schauplatz war Twisteden, wo Anwohner an der Dorfstraße in den frühen Morgenstunden durch den SEK-Einsatz aus dem Schlaf gerissen wurden: Glas splitterte, Einsatzwagen fuhren in Kolonne vor, Polizeihunde wurden an der Leine in ein Haus geführt, das durchsucht wurde, und den ganzen Morgen über trugen vermummte Polizisten kistenweise mögliches Beweismaterial aus dem Haus. Die Eigentümerin des Hauses in Twisteden betonte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Durchsuchung nicht sie und ihre Tochter betraf.