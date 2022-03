Zwei Personen verletzt : Verkehrsunfall beim Überholversuch

Zwei Autofahrer wurden bei einem Verkehrsunfall in Altkalkar am Freitagnachmittag verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kalkar-Altkalkar Nach einem missglückten Überholvorgang auf der Römerstraße liegen zwei Personen verletzt im Krankenhaus.

Am Freitag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Römerstraße ein Verkehrsunfall, durch den zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Ein 61-jähriger Mann aus Voerde befuhr die Römerstraße mit einem VW Touran von Kalkar in Richtung Kleve. Die hinter ihm fahrende 61-jährige Frau aus Kalkar setzte mit ihrem VW Golf zum Überholen an, weil der Touran vor ihr die Geschwindigkeit verlangsamte. Dabei bemerkte sie zu spät, dass der Voerder nach links abbiegen wollte.