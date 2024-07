„Sale!“ Warum Geschäfte ausgerechnet jetzt mit dicken Rabatten locken

Wo man derzeit in der Klever Innenstadt auch hinschaut, fast überall sieht man die Schilder in den Schaufenstern des Einzelhandels: auffällig rot, pink oder gelb gefärbt und in einer dicken Druckschrift steht „Sale“ darauf. Kaum zu übersehen. Es ist die Zeit der sommerlichen Rabattaktionen. Doch welchen Zweck haben sie und springen Kunden wirklich darauf an?