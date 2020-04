Schwerer Unfall in Bedburg-Hau : Vier Verletzte nach Zusammenmstoß auf Unfallkreuzung

Bedburg-Hau Schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Uedemer Straße/Johann-van-Aken-Ring: Zwei Fahrzeuge stießen zusammen. Eine 20 Jahre alte Frau aus Kalkar erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Schwerer Verkehrsunfall am Karfreitag in Bedburg-Hau: Dabei wurden insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt. Eine 20 Jahre alte Frau aus Kalkar erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden musste.

Was war geschehen? Wie Feuerwehr und Polizei berichten, kam es im Kreuzungsbereich Uedemer Straße/ Johann-van-Aken-Ring zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Genauer gesagt befuhr eine 57 Jahre Frau aus Bedburg-Hau mit ihrem Kleinwagen den Johann-van-Aaken Ring in Richtung Schneppenbaum. An der Kreuzung übersah sie nach Angaben der Polizei einen VW-SUV, der von einem 47 Jahre alten Mann aus Bedburg-Hau gesteuert wurde und der die Uedemer Straße in Richtung Kleve befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.