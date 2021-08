Schulstart : Was aufs Pausenbrot gehört

Kreis Kleve Krankenkasse appelliert an Eltern, der Vorbildfunktion gerecht zu werden. Statt Schokoriegel oder Kuchen gehören neben Brot auch Obst und Gemüse in die Dose.

(lukra) Kinder sind in der Schule aufmerksamer und leistungsstärker, wenn sie die richtige Verpflegung mit in den Schulranzen bekommen. Und auch wenn Schulkantinen bei Ganztagsunterricht eine immer größere Rolle spielen: Eltern sollten auch darauf achten, was ihr Kind in der Butterbrotdose mitnimmt. Anlässlich des bevorstehenden Schulstarts in Nordrhein-Westfalen wirbt nun die Krankenkasse Barmer für gesunde Lebensmittel in der Brotdose. „Ein selbstbelegtes Vollkornbrot und frisches Obst oder Gemüse sind optimale Lieferanten für Kohlenhydrate, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, die Kinder brauchen. Ein ungesüßtes Getränk sowie Joghurt oder ein Stück Käse gehören wegen ihres Kalziumgehalts ebenfalls in die Schultasche“, sagt Carsten Meteling, Barmer-Regionalgeschäftsführer in Kleve.