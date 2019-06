Kreismusikschule : Zwei große Sinfoniekonzerte

Kreismusikschüler beim Auftritt. Foto: Kreis Kleve

Aufführung der Kreismusikschule in Kleve und Geldern am nächsten Wochenende.

Die Musikschulen des Kreises Kleve (KMS) feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Teil der ganzjährigen Konzertreihe, die dieses runde Jubiläum begeht, sind zwei große Sinfoniekonzerte. Das KMS-Sinfonieorchester, verstärkt durch die beiden Vororchester, der Klever „Sinfonietta“ und des Kinderorchesters aus Geldern, wird ein abwechslungsreiches Programm zu Gehör bringen. Als Besonderheit hebt der Leiter Thomas Dieckmann hervor, dass etwa 30 ehemalige Schüler mitspielen. Wie Dieckmann mitteilt, sind dies Ehemalige, die zum Teil vor 30 Jahren mit dabei waren. Sie sind nun „in der Welt verstreut“, aber als man sie angeschrieben habe, sei die Resonanz sehr erfreulich gewesen. Im Vorfeld haben sie die Noten bekommen und konnten üben. Regulär habe das KMS-Sinfonieorchester zwischen 60 und 70 Teilnehmer, so werde man auf rund 100 Musiker kommen. „Das ist gewaltig groß“, so Dieckmann. Das würde auch zumindest in der Aula des Liese Meitner Gymnasiums in Geldern zu einem Platzproblem führen. Deshalb habe man sich entschieden, den Aufführungsort in die Halle Gelderland im Seehotel zu verlegen.

In Kleve findet das Konzert in der Stadthalle statt. Dirigieren werden Ana Carolina Dulcé de Thimm und Johannes Hombergen. Da das Konzert auf das Schuljubiläum Bezug nimmt, haben viele der Stücke einen festlichen Charakter. So zum Beispiel „A Festival Prelude“ des amerikanischen Komponisten Alfred Reed. „Ein typisches Festaktstück“, erklärt Hombergen. In diese Stimmung fügt sich auch der rasante Slawische Tanz Nummer 8 „Furiant“ von Antonin Dvorak. Feierliche Klänge sind zu hören bei der Ouverture 1812 von Tschaikowski. „Dieses Werk war eine Auftragsarbeit für Zar Alexander I. zum russischen Sieg über Napoleon“, erklärt Hombergen. Lateinamerikanische Klänge werden zu hören sein beim Danzón No. 2 des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez. Die Streicher des Sinfonieorchesters der KMS werden sich „Palladio“ von Karl Jenkins vornehmen. Die Auswahl der Stücke geschieht auch durch Rücksprache mit den Musikern. „Die Schüler dürfen sich immer etwas wünschen“, erklärt Thimm. Eine Reihe berühmter Filmmusiken werden zu hören sein: musikalische Begegnungen mit Pippi Langstrumpf, Wickie und den Helden aus der Sesamstrasse sind dabei. Ebenso das unvergessliche Star Trek Thema oder die Melodie der Muppets Show. Immer wünschen sich gerade die kleinen Musiker die Musik zur Eiskönigin „Frozen“. Gänsehaut-Feeling gibt es bei der „Olympic Fanfare and Theme“ von John Williams.

Die Sinfoniekonzerte finden statt am Samstag, 29. Juni, 18 Uhr in der Klever Stadthalle und am Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr in der Halle Gelderland in Geldern. Beide Aufführungen werden ergänzt durch eine Foto-Ausstellung zur Geschichte und Zukunft der KMS.