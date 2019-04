Haus Riswick: Rekordbesuch auf Haus Riswick

Kleve. Mehr als 6000 Besucher verzeichnete am Wochenende der 34. Ostermarkt am Elsenpaß. Kreatives Kunsthandwerk und Köstliches aus der Landfrauenküche waren im Angebot. Die Landfrauen spenden den Erlös für gute Zwecke.

Hochbetrieb auf Haus Riswick genau drei Wochen vor Ostern heißt: die Rheinischen Landfrauen haben zum Ostermarkt geladen. Zum 34. Mal waren am vergangenen Wochenende 50 verschiedene Austeller auf das Gelände des Versuchs- und Bildungszentrums Landwirtschaft in Kleve gekommen und boten ideenreiches Kunsthandwerk, Kulinarisches aus der Landfrauenküche und Informatives rund um Natur und Landwirtschaft. Bereits am frühen Vormittag des ersten Veranstaltungstages reichte die Reihe der geparkten Autos bis an die Riswicker Straße und es gab lange Warteschlangen an der Kasse. Dass die 6000er Marke der Besucherzahl in diesem Jahr „geknackt“ werde, das glaubten auch Hildegard Geurtz und Marlies Wollschläger vom Bezirksverband der Landfrauen Kleve. Die schönste Frühlingssonne schien dazu und ließ die bunten Farben, die an allen Ecken zu sehen waren, leuchten.