Startschuss gefallen : Das sind die Teilnehmer der Grünkohlwoche im Kreis Kleve

Foto: Kreis-WfG

Kreis Kleve Der Startschuss für die Grünkohlwoche im Kreis Kleve ist dieses Jahr in Kalkar gefallen. Wir zeigen, wo es die Spezialitäten in den kommenden Wochen auf der Speisekarte gibt.

Schon 2020 und 2021 hatte die Auftaktveranstaltung zur Grünkohlwoche auf Burg Boetzelaer stattfinden sollen, aus hinlänglich bekannten Gründen (Corona) kam es nicht dazu. In diesem Herbst gab es für die Kreiswirtschaftsförderung aber keinen Grund mehr, die Aktion ein weiteres Mal zu verschieben. Deshalb war nun Start in die „Grünkohlwoche“, die zum 14. Mal im Kreis Kleve stattfindet. Die Touristiker aus dem Kreis trafen sich dazu im Gewölbekeller der Kalkarer Burg, um sich schmecken zu lassen, was die Küchenleitung nach echten Hausrezepten gezaubert hatte. Mal eine Herausforderung fürs Team, das sonst ja vorrangig Frühstücksbuffets und kalte Platten anbietet. Es schmeckte allen, Vegetarier griffen beim fleischlosen Auflauf zu und überließen Mettwurst und Kassler den übrigen Gästen.

Rund 50 Akteure hat die Grünkohlwoche, die offiziell bis zum 25. November dauert, aber natürlich gibt es die Grünkohlgerichte meist noch viel länger, oft den ganzen Winter über. Es beteiligen sich sowohl Hotel- und Gaststättenbetriebe, als auch Metzgereien, Märkte und Gemüsehändler an der gemeinsamen Aktion der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, des Dehoga Nordrhein und der hiesigen Fleischer-Innung. Als Vertreter des regionalen Hotel- und Gaststättenverbandes war diesmal Egbert Groterhorst aus Geldern anwesend. Brigitte Jansen, in der Nachfolge von Hans-Josef Kuypers neue Geschäftsführerin der Kreis-WfG, begrüßte die Kolleginnen (Harald Münzner ist der einzige Mann in der Runde) aus den Rathäusern und freute sich, das erfolgreiche Projekt fortführen zu können.

Die Touristiker aus den Kommunen des Kreises Kleve probierten auf Burg Boetzelaer Leckeres aus Grünkohl. Foto: Markus van Offern (mvo)

Vor dem Probe-Essen hatten die Touristiker aus den kommunalen Verwaltungen eine kurze Besprechung, bei der schon mal aufs kommende Jahr geblickt wurde. „Viele gut eingeführte, beliebte Veranstaltungen wird es natürlich auch weiterhin geben, aber wir versuchen auch Neues“, versicherte Münzner. Alle seien froh, jetzt wieder ohne besondere Sorgen planen und schöne Angebote entwickeln zu können.