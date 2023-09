Sicherheitsgefühl in Kleve „Es ist etwas ins Wanken geraten“

Nachdem es im Juli binnen weniger Tage zu zwei Messerstechereien in der Innenstadt gekommen war, diskutierte Kleve über eine Idee des Kneipenbetreibers Ludger Tiggelbeck: eine Waffenverbotszone in der Gasthausstraße, in der sich seine Kneipe „Le Journal“ befindet, oder gleich im gesamten Zentrum. Die Düsseldorfer Altstadt dient dem Wirt als Vorbild, doch auf allzu viel Zustimmung stieß die Idee in der Kreisstadt bislang nicht. Und auch bei der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinische Post zeigten sich die Experten wenig angetan.