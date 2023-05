Von Fachkräften bis Ärztemangel Kreis Kleve steht vor großen Herausforderungen

Corona-Krise, Ukraine-Krise, Fachkräftemangel: Das alles geht nicht spurlos an der Wirtschaft im Kreis Kleve vorbei. Das stellt auch Christoph Thyssen von der Volksbank Kleverland fest, wenn er die Herausforderungen Kunden des Geldhauses in den vergangenen Jahren Revue passieren lässt. Und auf die Wirtschaft kommen weitere Herausforderungen zu: 70.000 Arbeitskräfte werden allein am Niederrhein in den kommenden Jahren fehlen, sagen Zahlen der Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve. Und das ist nur eine von mehreren drängenden Fragen, die den Kreis Kleve in den kommenden Jahren beschäftigen werden.