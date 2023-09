Von Ingo Marks bis Galeria Was Klever Händler zur Krise in der Innenstadt sagen

Die Klever Innenstadt steckt in der Krise. Zwischen Elsabrunnen und Kavarinerstraße gibt es acht leere Ladenlokale, in der Neuen Mitte sind es fünf – wohl noch nie waren so viele Geschäfte in 1-A-Lage verwaist. Die Gründe: Einzelhändler finden keine Nachfolger, die Mieten sind hoch und Kundschaft wandert ins Internet ab. Doch Experten gaben sich bei der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinische Post zuversichtlich, dass eine Trendwende möglich ist.